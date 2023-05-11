فى عيد ميلادها.. أبرز أعمال الفنانة المعتزلة جيهان نصر

تختفل اليوم الخميس الموافق 11 مايو، الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعيد ميلادها، حيث ولدت في 11 مايو عام 1972، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، وتزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.

حياة جيهان نصر الفنية

بدأت جيهان نصر طريقها من خلال الإعلانات ثم انتبه إليها التلفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات، واشتهرت بشخصية فريال فراويلة التى جسدتها في مسلسل “المال والبنون”.

وأبدعت جيهان فى المسرح فقدمت عدد من الأعمال المسرحية وجاء أبرزها "«أنا والنظام وهواك» و «المحظوظ وأنا» مع سمير غانم.

اعتزالها الفن

تزوجت النجمة الكبيرة جيهان نصر من رجل الأعمال سعود الشربتلي، في عام1998 وأعتزلت بعدها المجال الفني، وقدم الشربتلي مهر وصل إلى 18 مليون دولار، وقصر تعيش به في العاصمة البريطانية لندن.

أبرز أعمال جيهان نصر

فى فترة لما تتجاوز العقدين من العمر، شاركت جيهان نصر في أكثر من 50 عملًا فنيًا، يتنعوا ما بين السينما والدراما والمسرح، والتى جاء أبرزها

الأعمال السينمائية

-خيال العاشق

- البحث عن توت عنخ أمون

- اللي رقصوا ع السلم

- زيارة السيد الرئيس

- لعبة الانتقام

- ضد القانون

- الكيت كات

- ليلة عسل:1990

- زوجة رجل مهم

- خليل بعد التعديل

- سكة سفر

الأعمال الدرامية

-أسرار خاصة

-أصل و خمس صور

-مرفوع مؤقتا من الخدمة

-بريء في ورطة

-الأبطال

-زقاق السنجقدار

-من الذي لا يحب فاطمة

-المال والبنون (ج2)

-الوهم والسلاح

-مرايا الحب

-قلبي ليس في جيبي

-قصر فوق الرمال

مملوك في الحارة

دكتور في الغربة

-البخيل وأنا

-مذكرات زوج

-ألف ليلة وليلة

-السحت

-الخروج من الدائرة

المرأة أصلها نمر

-الطوفان

-جنة حتحوت

الأعمال المسرحية

-المحظوظ وأنا

-بهلول في إستنبول

-أنا والنظام وهواك

-عصفور و دبور

-فوازير

-الحلو مايكملش

-المضحكون

-ألف ليلة وليلة

-سهرة تليفزيونية

-خلافات زوجية

-محاكمة في الزمن الضائع

-نقطة مراقبة

-مشهور في شهر العسل

-حد الهاوية

-صاحبة العصمة

-الاستجابة