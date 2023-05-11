الأوبرا تنظم حفلين لإحياء ذكرى محمد عبد الوهاب.. فى هذا الموعد

قبل أيام قليلة كانت ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي توفي في 4 مايو عام 1991، بعد أن ترك خلفه عددًا كبيرًا من الألحان الخالدة، وتستعد دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 14 و 21 مايو الجاري، لإحياء ذكرى وفاته، وتقيم حفلين، داخل المسرح الكبير، وعلى مسرح الجمهورية.

تفاصيل الحفل الأول

يقام الاحتفال الأول لإحياء ذكرى وفاة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب في تمام الساعة 8.30 مساءً على المسرح الكبير، وسيحيي الحفل "آيات فاروق، وسارة زكي، ومي حسن، وأحمد عصام، ومحمد طارق وأشرف وليد"، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

تفاصيل الحفل الثانى

ينظم دار الأوبرا الحفل الثاني في يوم الأحد 21 مايو الجاري، على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويحي الحفل كلًا من سامح منير، ويحيى عبدالعليم، وسعيد عثمان، ومنار سمير، ومي حسن، وريم كمال، وذلك تحت قيادة الدكتور مصطفى حلمي.

نبذة عن الموسيقار محمد عبد الوهاب

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب في حي باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنًا وقارئا في جامع سيد الشعراني، كما التحق بالكُتاب لكي يدرس بعد ذلك في الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القران الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

وبدأ "عبد الوهاب" مسيرته الفنية، حيث التحق بنادي الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليًا) بعد موافقة الأسرة التي كانت تعترض في بداية الأمر، بدأ مشواره الفني بالغناء بإحدى الفرق وهي فرقة عبد الرحمن رشدى المحامي، عمل مدرسًا للأناشيد بمدرسة الخازندار، في نفس الوقت الذي كان يدرس فيه في المعهد، قدم عبد الوهاب أغاني كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة ووردة، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.