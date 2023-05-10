قناة الناس| ما معنى الحسد وهل يوجد حسد محمود؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحسد المذموم، هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود التي أنعم الله بها على عبده.

وأضاف الدكتور علي فخر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحسد المحمود هذا لا يسمى حسدًا، وإن كان يسمى حسدًا مجازًا، ولكن في أصله يسمى الغبطة، ومعناها أن الإنسان يتمنى مثل ما نال غيره من نعم بغير أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لا يوجد ما يعرف بسجن الحاسد حتى الموت، ولكن علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقي أنفسنا ونعالجها من الحسد، وذلك بالإكثار من التعوذ بالله ومن قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، والتعويذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها أيضًا الرقية الشرعية، ومن أمثلتها رقية سيدنا جبريل على الرسول الكريم وهي "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.. بسم الله أرقيك".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.