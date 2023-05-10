لقاء مطول حول الحوار الوطني مع ممثلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية والعربية

في لقاء مطول اتسم بالودية والصراحة، عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء مطولا مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضي.

طرح الحاضرون في اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني وكل السباقات المحيطة به، والتي أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.

وأكد المنسق العام في البداية أن مجلس الأمناء ومقرري اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما جرى الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذي هو أساس الشرعية.

وأكد المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، أنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كل المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيجري التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن تكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.

وأوضح المنسق العام أن السقف الزمني للحوار غير محدد ومتروك وفقا للقضايا التي يجري إنجازها، وهو مرتبط في المقام الأول بالمشاركين في الحوار أنفسهم، وكلما جرى التوافق والوصول إلى مقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيجري رفعها مباشرة لرئيس الجمهورية، مثل ما تم في مقترح الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، والذي تكرم بالموافقة الفورية عليه.

وأضاف المسؤولان بالحوار الوطني، أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة المصرية البرلمان او الحكومة ولا يستطيع أن يملي على مؤسسات الدولة ماتفعله، وأن مخرجات الحوار التي يجري التوافق عليها ستكون إما في شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يجري رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للمسار الدستوري، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقا لاختصاصته كرئيس للسلطة التنفيذية.

وأشار المنسق العام إلى نجاح الحوار في خلال العام المنقضي، في إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية بما يسهم في البناء التدريجي للثقة بين كل الاطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابيا مع مجلس الأمناء بتقديم كل المعلومات، كما أنها مدعوة دائما للمشاركة في كل جلسات الحوار.

وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيا، أوضح المنسق العام أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه جرى الافراج حتى اليوم عما يزيد عن 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية في الحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الأمانة الفنية، أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، إذ لا يوجد في قوانينها ما يبيح حبس أي شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية، والتي وحدها هي التي تملك سلطة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

وأضاف المنسق العام أن كل الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك بدون استثناء في الحوار، وأن الحركة المدنية توافقت على المشاركة في الحوار الوطني ولم يصدر عنها أي تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات، يجري على الفور السعي المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعي لأهمية الحوار الوطني وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي الذي يجب أن يحيط به ويسهله.

تحديد أولويات العمل الوطني طبقا لما يتوافق عليه المشاركون

واختتم المنسق العام اللقاء المثمر، بأن هدف الحوار الوطني النهائي هو تحديد أولويات العمل الوطني طبقا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين، موضحا أن الرأي العام المصري والعالمي سيكون حاضرا في جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لحضور كل هذه الجلسات التي توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.

حضر اللقاء ممثلو وسائل الإعلام التالية:

وكالة رويترز

وكالة الأسيوشيتدبرس

وكالة الأنباء الفرنسية

وكالة شينخوا الصينية

قناة العربية

قناة سكاي نيوز عربية

تليفزيون وجريدة أساهي اليابانية

صحيفة ماينيتشي اليابانية

صحيفة نيكاي اليابانية

التليفزيون الألماني

التليفزيون الصيني

روسيا اليوم

الشرق بلومبرج

صحيفة فايننشال تايمز

صحيفة نيويورك تايمز

صحيفة وول ستريت جورنال

صحيفة الواشنطن بوست

وكالة نوفا الايطالية

القناة الأولى بالتليفزيون المصري

قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري

قناة إكسترا نيوز

قناة القاهرة الإخبارية