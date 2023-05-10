الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: التعامل مع 222 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة

جانب من ازاله التعديات
جانب من ازاله التعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار اعمال المرحلة الاولي من الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن فعاليات الموجة تم تنفيذها علي 3 مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19 مايو الجاري.

كما أشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

واوضح "مختار"انه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة منها “6 قرارات تعدي بالبناء علي مساحة 295 متر مربع و3 قرارات تعدي بالزراعة على مساحة 15 قيراط بمراكز السنبلاوين ونبروه وطلخا ولاية الموارد المائية والري وهيئة الأوقاف المصرية”.

وأكد أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة 222 قرار إزالة منهم 108 تعدي بالبناء علي مساحة 3718متر مربع وعدد 108 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي مساحة 5 سهم 19قيراط 25ف و6 حالات تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 2002متر مربع بمراكز ومدن وقري واحياء المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية إزالة التعديات أراضي الدولة

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