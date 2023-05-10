الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتعامل مع الشائعات بديوان محافظة الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان التعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي لعدد من 160 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب الغربية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية على أهمية تدريب جيل جديد قادر على مواجهة الشائعات والتصدي لها، وتحليل المعلومات والتعامل معها باحترافية دون الانسياق وراء الأفكار المضللة والمغلوطة.

حاضر في اللقاء كلا من الدكتور أسامة رسلان من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمحاضرة عن مواجهة الشائعات ، بينما شارك الدكتور محمد عبودة بمحاضرة عن صناعة الفتوى وتأثيرها على المجتمع.

دورة تدريبية للتعامل الشائعة والأمن المعلوماتى بمحافظة الغربية

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