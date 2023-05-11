الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11-5-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تستقر حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء مسجلة درجات الحرارة الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود الطقس الحار على القاهرة منتصف اليوم، بينما تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر والليل، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 11-5-2023.

حالة الطقس اليوم 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، أن يسود الطقس الحار نهارًا، ويكون مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا ومثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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بينما تكون حالة الطقس دافئة نهارًا على السواحل الشمالية، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة العظمى 33 درجة، والصغرى 19.

 الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

العاصمة الإدارية 33 للعظمى، و19 للصغرى.

دمنهور العظمى 33 درجة، والصغرى 19 درجة.

مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

العلمين الجديدة 25 للعظمى، 16 للصغرى.

محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

 محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

محافظة الأقصر 40 للعظمى، و 22 للصغرى. 

سيوة العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 29، والصغرى 21.

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الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة البحر هيئة الأرصاد الجوية

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