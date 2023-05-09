قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن معرض خير مزارعنا لأهالينا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بدء عمل معرض للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" السبت المقبل، بالتزامن مع معرض الزهور.

ويقام معرض زهور الربيع سنويًا خلال فصل الربيع كل عام، وتنطلق نسخته الـ90 عام 2023 الأسبوع القادم بالمتحف الزراعي بالدقي للمرة الأولى بعد أن أستمر عمله بحديقة الأورمان لاعوام كثيرة.

وعلى هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي التي تهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة يتمكن المواطنين من الحصول على سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة، وقبل انطلاقه نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا":

تهدف مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة الخاصة بها، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية.

يقام معرض خير مزارعنا لاهالينا على مساحة 600 م، وينطلق بالتزامن مع بداية معرض الزهور، ويستمر العمل به لمدة شهر بالمتحف الزراعي.

يحتوى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تكون الأسرة المصرية في حاجة لها، ويشمل المعرض مئات المنافذ التي توفر جميع المواد الغذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بهدف مساعدة المواطنين.

وتم افتتاح معرض "خير مزارعنا لأهالينا" للمرة الأولي خلال بداية عام 2023 بحديقة الأورمان، حيث شهد المعرض حينها إقبالا كبيرا من المواطنين، وكان يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة لا تقل عن 25%.