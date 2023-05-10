الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لماذا ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ؟".. مساعد وزير التموين يُجيب

الذهب
الذهب

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، قائلًا: "الذهب في مصر دائمًا مخزن قيمة، ودائمًا ما يقول المصريون على الذهب بأنه زينة وخزينة". 

وأضاف عشماوي خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حجم التعاملات في السوق المصرية كبير، حيث تعد من أكبر 5 أسواق لتداول الذهب على مستوى العالم.

وأوضح رئيس البورصة المصرية للسلع، أن الطلب على الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هي المنظم لهذه السوق، حيث تم دمغ ما يقرب من 60 طنًا من الذهب، لكن حجم التداول يكون أضعاف هذا الرقم.

الأكثر قراءة

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

بعد الإعفاء الجمركى.. “التموين” تعلن قيمة رسوم “ذهب القادمين من الخارج”

القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

أمين "حماة وطن" بالغربية: الرئيس يسير علي الطريق الصحيح.. ودعم الإنتاج واجب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة