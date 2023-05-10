"لماذا ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ؟".. مساعد وزير التموين يُجيب

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، قائلًا: "الذهب في مصر دائمًا مخزن قيمة، ودائمًا ما يقول المصريون على الذهب بأنه زينة وخزينة".

وأضاف عشماوي خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حجم التعاملات في السوق المصرية كبير، حيث تعد من أكبر 5 أسواق لتداول الذهب على مستوى العالم.

وأوضح رئيس البورصة المصرية للسلع، أن الطلب على الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هي المنظم لهذه السوق، حيث تم دمغ ما يقرب من 60 طنًا من الذهب، لكن حجم التداول يكون أضعاف هذا الرقم.