أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 11-5-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس عند التراجع الذي سجلته منذ أيام، وبلغ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية وتتخطى الـ70 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك.

كما استقر سعر كرتونة البيض في المزارع وأسعار الكتاكيت أيضًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 11-5-2023

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو 78 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي 90 جنيهًا.

دواجن بياض أبيض سلك 43 جنيهًا.

دواجن بياض أبيض أرضي 45 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر سلك 56 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر أرضي 58 جنيهًا.

وأرجع بعض العاملين في سوق الدواجن تراجع الأسعار إلى تراجع أسعار الأعلاف التي كانت السبب الرئيسي في أزمة الدواجن، وحسب تجار الأعلاف تراوحت الأسعار بين 26500 جنيه و28000 جنيه، وسجل سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف 17000 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأضاف التجار أن السبب الرئيس وراء تراجع أسعار الأعلاف هو زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو 10.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 11.50 جنيه.

كتكوت أبيض 10 جنيهات.

كتكوت ساسو 9 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات 18 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 8.25 جنيه.

كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

كتكوت هجين 8 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.

سعر البيض اليوم