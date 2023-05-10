الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائرى يفرض التعادل السلبى على أسيك فى نصف النهائى

تقدم اتحاد العاصمة الجزائري خطوة لا بأس بها نحو الصعود للدور النهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

وتعادل اتحاد العاصمة بدون أهداف مع مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، التي شهدت فوز يانج أفريكانز التنزاني 2 / صفر على ضيفه مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

ولم يتمكن كلا الفريقين من التسجيل على مدار شوطي المباراة، بعدما أضاع نجومهما الكثير من الفرص، لاسيما الفريق الإيفواري، الذي فشل في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له.

وبتلك النتيجة، تأجل حسم الصعود إلى لقاء الإياب، الذي من المقرر أن يقام في الجزائر يوم الأربعاء المقبل، حيث يتعين على الاتحاد الفوز بأي نتيجة من أجل اقتناص ورقة الترشح للدور النهائي.

في المقابل، يكفي أسيك ميموزا التعادل الإيجابي بأي نتيجة من أجل انتزاع تذكرة الصعود للنهائي.