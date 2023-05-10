نتنياهو: الاحتلال اغتال 3 من قادة تنظيم الجهاد الإسلامى

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إنه تم توجيه أقوى ضربة للجهاد الإسلامي في حياته، مشيرًا إلى أنه في منتصف الليل اغتالت قوات الاحتلال 3 من قادته في 3 أماكن مع ضرب مصانعهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد له قبل قليل، أن الجهاد الإسلامي ألقى صواريخ على إسرائيل وأكثر من ثلثها سقط في غزة والبقية أسقطتها القبة الحديدية.

رسالته للمواطنين بالداخل الإسرائيلي

في الوقت نفسه، وجه رسائل للداخل الإسرائيلي مطالبًا المواطنين بالاستمرار في الاستماع للجبهة الداخلية لإنقاذ حياتهم.

وأنهى كلامه قائلًا: "المعركة لن تنتهي إلى الآن، نحن دخلنا المعركة معًا وسننتهي معًا".