الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم

استخراج تأشيرة
استخراج تأشيرة

يشغل بال الكثير من المصريين وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث عبر موقع الأكثر شهرة "جوجل" في البحث عن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم، ويمكن للشخص أن يعمل طلب تأشيرة الخروج باستخدام رقم الهوية على منصة أبشر من خلال تنفيذ الإجراءات المذكورة أدناه:

 

ويرصد "الدستور" كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم، في سياق السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم

من خلال الدخول على أي موقع خاص باستخراج التأشيرات، ويتبع الطرق الآتية:-

  • يختار المواطن المستعلم خطوة استعلامات من تبويب خدماتي.
  • اختيار الجوازات.
  • اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.
  • بوابة مقيم صلاحية التأشيرة.
  • استخدم بوابة أبشر للأفراد لتسجيل الدخول.
  • ثم اختر جوازات السفر ضمن خدماتي.

بعد ذلك اكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة خروج ودخول.

ستكون هناك صفحة تطلب معلومات مثل العنوان ورقم التعريف الوطني للراعي.

ثم تظهر معلومات التأشيرة.

استعلام إصدار تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة

تسجيل الدخول إلى منصة مقيم.

اختر “رقم التأشيرة” من القائمة.

املأ الحقل المطلوب برقم التأشيرة.

يتم استخدام “رقم الإقامة / الاسم / رقم جواز السفر / تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة / تاريخ انتهاء الإقامة” للعثور على التطابقات.

سيتم عرض صلاحية تأشيرتك عند النقر فوق الزر “تحقق”.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 والطلب

عبر مقيم خطوات استخراج تأشيرة

من المفضل أن يدخل إلى منصة مقيم أولاً.

ويعمل المواطن بعد إدخال أرقام الإقامة والتأشيرة الخاصة بك انقر فوق “تحقق” للمتابعة.

ثم اختر البدائل مثل جوازات السفر، ثم حدد صلاحية التأشيرة.

سيُطلب إدخال تفاصيل المستفيد بشكل صحيح في صفحة لاحقة سيتم عرضها.

ومن بعد هذه الخطوات يضغط المواطن ثم انقر فوق التحقق.

بعد ذلك من أجل التحقق من صحة تأشيرة الخروج النهائي تحتاج إلى تقديم معلومات مثل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.

تأشيرة تأشيرة الخروج رقم الهوية أبشر منصة أبشر

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