VOY للجمهور: تفاصيل فيلم محمد فراج قبل عرضه يوليو المقبل

ينتظر الفنان محمد فراج طرح فيلمه الجديد voy الذي تشاركه البطوة نيللي كريم ويعرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويعرض الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل بعدما عرض في أكثر من مهرجان دولي وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص "فوي! فوي! فوي!" هو تعاون بين وكس سينما وفيلم كلينك وإيمج نيشن أبوظبي، ومن المقرر عقده عرض مسرحي في عام 2023.

الفيلم بطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي