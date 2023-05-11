الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

VOY للجمهور: تفاصيل فيلم محمد فراج قبل عرضه يوليو المقبل

فراج
فراج

ينتظر الفنان محمد فراج طرح فيلمه الجديد voy الذي تشاركه البطوة نيللي كريم ويعرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويعرض الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل بعدما عرض في أكثر من مهرجان دولي وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص "فوي! فوي! فوي!" هو تعاون بين وكس سينما وفيلم كلينك وإيمج نيشن أبوظبي، ومن المقرر عقده عرض مسرحي في عام 2023.

الفيلم بطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي

الفنان محمد فراج بطولة كأس العالم بيومي فؤاد حارس أمن عام 2023 عرض مسرحي عرض الفيلم

الأكثر قراءة

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

بعد الإعفاء الجمركى.. “التموين” تعلن قيمة رسوم “ذهب القادمين من الخارج”

القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

أمين "حماة وطن" بالغربية: الرئيس يسير علي الطريق الصحيح.. ودعم الإنتاج واجب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة