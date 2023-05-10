الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة مع جمعية المستثمرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والنائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، وبحضور عدد من الأعضاء والمستثمرين.

‏وفى بداية اللقاء رحب الدكتور أسامة حفيلة المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز والحضور مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، واستعرض نبذه عن المنظمة الصناعية وامتدادها والتى يبلغ مساحتها ٦٠٨ أفدنة، وعدد المشروعات المنفذة ٧٢٠ مشروعا، ومشروعات صغيرة وورش بإجمالى ١١٢ مشروعًا تستهدف فرص عمالة حوالى ٣٨ ألف فرصة عمل بإجمالى استثمارات ٧٠ مليار جنيه.

وقام المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بالترحيب الحضور، وأكد أن هذا الاجتماع يأتى ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمرى ومصنعى مدينة دمياط الجديدة، واستمع سيادته إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والعوائق، والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات وقيد الارتفاع بالمنطقة وطلب التنسيق لعمل لوحات استرشادية بالمنطقة الصناعية وموقف خطط التطوير بمنطقة الشاطئ، حيث أكد أن هذه المتطلبات تتوافق مع خطط العمل الحالية لسرعة الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لبعض المرافق بالمنطقة الصناعية كذلك خطط تطوير الشاطئ التى تم البدء فيها، وجار عمل التنسيقات الخاصة بقيد الارتفاع بالمنطقة، وتم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم محاور التنمية بالمدينة.

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