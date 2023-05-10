الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

23 يونيو.. معهد المشورة القبطية يطلق دورة للمقبلين على الزواج

دورة المقبلين على
دورة المقبلين على الزواج

ينظم معهد المشورة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، يوم الجمعة 23 يونيو المقبل، دورة مكثفة للمقبلين على الزواج، تعقد على مدار 6 أيام متتالية، وتختتم يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، بكنيسة القديس مارجرجس بكوتسيكا.

تدور موضوعات الدورة المكثفة عن معرفة الاختلافات بين الرجل والمرأة والتعرف على لغات الحب الخامسة، كما تناقش مشاكل المال والعلاقات بين الأزواج وأسرهم.

وفي ختام الدورة المكثفة، يمنح  الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس الشهادة المطلوبة لإتمام عقد الزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكل من أجتاز الدورة بنجاح.

جدير بالذكر أن معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي يقدم عدة دورات مميزة تهدف لتنمية الفرد والمجتمع وخاصة من يعاني من الألم والأزمات النفسية ومن يعاني من الإدمان بكافة أشكاله.

ويقدم معهد المشورة الدعم لمن يرغب، من خلال نخبة متخصصة من أساتذة المعهد في تخصصات مختلفة. 

وتحتوي مكتبة معهد المشورة على مجموعة رائعة من أكبر الكتب فى المجال المشورى وخدمة المجتمع ويوجد ايضا كتب للبيع بأسعار مخفضة. 

ويحاضر بالمعهد الأنبا دانيال الأسقف العام للمعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، ويستضيف المعهد عدد من الأساقفة والكهنة المتخصصين في الإرشاد النفسي، كما يحاضر بالمعهد دكاترة وأساتذة متخصصين. 

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