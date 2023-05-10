الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: نهدف من الحوار الوطني الاتفاق على شكل الهوية الاقتصادية لمصر

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن جميع القضايا المطروحة في لجان الحوار الوطني لها أولوية في الطرح بجلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطني 

وأكد رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نجاح الحوار الوطني متوقف على المشاركة الشعبية التي تتم من خلال المتابعة الإعلامية، فضلا عن ممثلي القوى المدنية والفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف في حديثه، أنه يتم العمل من أجل تنفيذ برنامج وطني يتوافق عليه الجميع في الحياة السياسية والتوسع للأحزاب وفتح للمشاركة للناس بالتفاعل.

وتابع:" هناك اهتمام ملحوظ في الحوار الوطني بالاتفاق على شكل الهوية الاقتصادية لمصر وكيفية تقوية الاقتصاد المصري عن طريق الاعتماد على القطاعات الخاصة  والتعاوني والدولة".

 توصيات الحوار الوطني

واستطرد: "الحوار الوطني بمثابة دعوة لمناقشة كل القضايا وكل القوى المشاركة،  وهذا حوار غير مسبوق هدفه الأساسي التوصل لدولة مدنية ديمقراطية".

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الحوار الوطنى أولويات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني

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