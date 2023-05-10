الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينها مكتبة الإسكندرية.. 3 أعمال فائزة بمسابقة مهرجان النحت على الرمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اسماء الفائزين في مسابقة النحت على الرمال، بشاطئ السرايا شرق المحافظة.

وجاء أسماء الفائزين وهم: المركز الثالث الطالبة أمنية رأفت عبد الواحد، كلية التربية النوعية جامعة مطروح عن العمل النحتي التجريدي الغوريلا، والمركز الثاني الطالبة نانسي خالد محمد كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، عن العمل النحتي السلحفاة والقلعة، والفائز بالجائزة الأولى الطالب محمد ايهاب كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

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وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المهرجان أصبح حديث المواطنين في الإسكندرية وخارجها، مشيرًا إلى أنه حدث جاذب للسياحة بعروس البحر.

وأضاف أن كليات محافظات دمياط ومطروح عن إعلان المهرجان طالبت بالمشاركة في مهرجان النحت على الرمال، مشيرا إلى أن النحت على الرمال من اصعب نحت  لسهولة هدم الاشكال، وهو ما يستلزم جهد من الطلاب.

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وقال الدكتور سعيد بدر رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن معايير التقييم تمت على 3 معايير هامة وهم الفكرة، التصميم والذي يتناسب مع نوعية الخامة، والأداء والتقنية، مشيرًا إلى أن الملتقى استمر  4ايام فقط لسهولة التشكيل على الرمال والتي لها خصائص،و التصميم يجب أن يتوافق مع خصائص الرمال.

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وأضاف، أن كلية الفنون الجميلة شاركت بـ 5طلاب من أكفأ طلابها، وكلية تربية نوعية الإسكندرية 4طلاب، وكلية تربية نوعية جامعة دمياط طالبين، وكلية تربية نوعية جامعة مطروح طالبين، لافتًا أن لأول مرة ينفذ الطلاب أعمال نحت على الرمال ولأول مرة يتعاملوا مع الحجم الكبير للمنحوتة، وهو يعد استفادة كبيرة ونوع من تبادل الخبرات.

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ومن جانبها الدكتورة نفين غريب، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، أن المهرجان حدث مناسب ومهم للطلبة حيث أن النحت على الرمال لا يحتاج وقت كبير للتشكيل، كما يتيح للطلاب المشاركة بجانب الدراسة.

وأضافت لـ«الدستور» أن سهولة التشكيل تجعل كل طالب  عدم وضوح الفكرة حت نهاية العمل، مما  يتيح له عمل تشكيل وتعديل على الفكرة حتى يصل لنتيجة مرضية، مشيدة بالمسابقة التي تعد  تفاعلية للطلاب، فضلا عن  تعاون بين جهات عديدة بالمحافظة مما يعطي الطلاب دافعة وثقة في أنفسهم.

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النحت على الرمال الإسكندرية أسماء الفائزين شاطي السرايا مسابقة النحت

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