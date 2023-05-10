الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة دراما" تحتفى بأعمال عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم

عادل إمام وإسماعيل
عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم

أعلن الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفاء قناة الحياة دراما بأعمال 3 من أبرز نجوم الكوميديا، ولمدة أسبوعين كاملين اعتبارًا من السبت المقبل.

وكتب الفخراني، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، الحياة دراما بتحتفل على مدى أسبوعين بـ3 من كبار نجوم الكوميديا في حياتنا، عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم.. حاجة كده منتهى البهجة من أفلام عمرنا”.

ويحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، يوم 17 مايو الجاري، في ظل ابتعاده عن الشاشة قرابة 3 أعوام، منذ مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض عام 2020، وشاركه البطولة كل من دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل، حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» الذي يمتلك وزوجته «عفاف» سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة إسماعيل ياسين 17 مايو الجاري المحتوي الدرامي المتحدة للخدمات

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكرياً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار