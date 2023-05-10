الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصديق على 535 طلب تصالح على مخالفات البناء لأهالى دهب وأبورديس ورأس سدر

التصديق على طلبات
التصديق على طلبات التصالح

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 535 طلب حالة تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدن رأس سدر ودهب وأبورديس.

حيث صدق فودة على عدد 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر وصل 256 حالة تصالح.
كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على عدد 2 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة أبورديس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
ووصل إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 139 حالة تصالح.
في ذات السياق صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 14 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
ووصل إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب إلى 140 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

مصر سيناء جنوب سيناء التصديق التصالح مخالفات البناء رأس سدر أبو رديس دهب

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكرياً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار