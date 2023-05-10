التصديق على 535 طلب تصالح على مخالفات البناء لأهالى دهب وأبورديس ورأس سدر

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 535 طلب حالة تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدن رأس سدر ودهب وأبورديس.

حيث صدق فودة على عدد 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر وصل 256 حالة تصالح.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على عدد 2 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة أبورديس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووصل إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 139 حالة تصالح.

في ذات السياق صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 14 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

ووصل إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب إلى 140 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.