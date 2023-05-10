ميرفت وجيه تكشف أهمية فحص أنيميا البحر المتوسط للمقبلين على الزواج

قالت الدكتورة ميرفت وجيه، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، إن الفحوصات تشمل الكشف عن أنيميا البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه لابد من عمل مسح للمصابين بالمرض، بالإضافة إلى مبادرة فحص الأنيميا في الأطفال، لأن الأنيميا المنخفضة تتسبب في انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن التوعية مهمة جدًا لكل المقبلين على الزواج وكذلك للعائلات.

رقم الخط الساخن للمبادرة

وتابعت، أن رقم الخط الساخن لمبادرة المقبلين على الزواج هو 15335، أو عبر موقع "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن الناس المصابين بالأنيميا يتم توزيع كتب عليهم بها أنواع الأنيميا وأسبابها.

وكشفت عن تكلفة تحاليل المقبلين عن الزواج مؤكدة أنها تصل إلى 220 جنيهًا شاملة كل التحاليل.