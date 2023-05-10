ازدادت محركات البحث جوجل، بالكلمات البحثية عن استفسار أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، عن موعد تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024.

وارتفعت معدلات البحث الفترة الأخيرة، بهذه الكلمات البحثية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، في نهاية شهر يونيو المقبل، من أجل التعرف على موعد تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024،

ومن جانبها تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لإعلان تفاصيل تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، مع ودبدأ فتح باب التقديم، في شهر يونيو المقبل، مع نهاية اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024



ووفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي، يكون موعد تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، في شهر يونيو المقبل، مع إتاحة التقديم على موقع الوزارة في 1 يونيو المقبل، يستمر التقديم قرابة شهر تقريبا .

وينتظر أولياء الأمور، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة المقبلة، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للعام الدراسى المقبل 2023،2024، بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

ويبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال، من سن ٤ سنوات، ومن سن 6 سنوات بالصف الأول الابتدائي، بالمدارس الرسمية، و5 سنوات بالمدارس الرسمية لغات.

ويتم تقديم الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة، وذلك طبقًا للكثافة الطلابية بها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة، عند التقديم بالمدارس، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وفقا لما تحدده وزارة التربية والتعليم، جاءت كالتالي:

(شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، عدد 6 صور شخصية للطالب، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، دمغات التأمين الصحى، طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات، إيصال كهرباء أو ماء أو غاز، ملف به أوراق التقديم من المكتبة، صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها).