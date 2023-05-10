جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة

تبذل مصر جهودًا ضخمة لإعادة الهدوء في قطاع غزة المحاصر واحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن هناك جهود واتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

ورصدت إسرائيل أكثر من 170 عملية إطلاق صاروخي من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بلغ مداها المناطق المتاخمة لتل أبيب، ومدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك بعد العملية العسكرية الإسرائيلية، التي انطلقت فجر أمس الثلاثاء، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل غزة.