الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة

إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

تبذل مصر جهودًا ضخمة لإعادة الهدوء في قطاع غزة المحاصر واحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن هناك جهود واتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

ورصدت إسرائيل أكثر من 170 عملية إطلاق صاروخي من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بلغ مداها المناطق المتاخمة لتل أبيب، ومدينة القدس المحتلة. 

وجاء ذلك بعد العملية العسكرية الإسرائيلية، التي انطلقت فجر أمس الثلاثاء، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل غزة. 

مصر غزة جهود مصر إسرائيل الفصائل الفلسطينية الجهاد الإسلامي

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