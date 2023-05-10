عقب تصريحات "الدواء المصرية".. لهذا السبب السيدات أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين

أعلنت هيئة الدواء المصرية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين وبالأخص أثناء الحمل المتكرر، وأضافت أن ذلك يكون نتيجة للسمنة أو الإمساك الذي يزيد من ضغط الدم داخل الأوردة.

وأكدت الهيئة، أن من أشهر الأسباب والعوامل التي تزيد الإصابة بدوالي الساقين الإصابة بجلطة دموية في وريد الساق، وبتزامن مع تصريحات هيئة الأدوية أن النساء أكثر عرضه للإصابة بالدوالي، تواصلت "الدستور" مع الدكتور أسامة سيد، استشاري جراحة عامة أوعية دموية للتعليق على أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي، وخاصة خلال فترة الحمل.

وقال أسامة، إن الحمل يضيف لدى النساء على أوردة الحوض مما يؤثر على أوردة القدم، ويحدث حينها ظهور دوالي، كما يمكن أن يصل الأمر للإصابة بجلطة، ويزيد الحمل من حجم الدم فى الجسم لكنه يقلل من تدفق الدم من الساق إلى الحوض.

وتابع: "ده بيحصل بسببت التغيير فى الدورة الدموية حتى يتم دعم نمو الجنين ولكن ذلك يؤثر على أوردة ساق القدم عند المرأة"، ويمكن أن يتعرض النساء الحوامل للإصابة بالدوالي للمرة الأولي بعد الحمل مباشرة، حيث تتفاقم خلال فترة الحمل.

وعند ضغط الرحم على الأوردة في الساق تبدأ الدوالي في الظهور، لذلك يجب على كل امرأة مع بداية حملها أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة حتى يظهر في البداية إذا كان هناك تجلطات بالدم أو عدم اتزان بالسيولة، وبذلك يمكن حلالأزمة عن طريق تناول الأدوية.

وأشار استشاري الاوعية الدموية أنه يمكن تفادي الإصابة بالدوالي لدى النساء الحوامل من خلال اتباع عدة أمور تبدأ من الراحة التامة أثناء فترة الحمل، الحرص على تناول السوائل بكثرة، وتفادي السفر لمسافات طويلة اثناء الحمل، كذلك تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويل أثناء الحمل.

وأكد على تجنب الجلوس بوضعية وضع قدم أعلى الأخر، كما يجب رفع الساقين كلما أمكن ذلك، وختم حديثه بضرورة المتابعة الشهرية أثناء الحمل فيما يخص تجلطات الدم.