الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إطلاق صواريخ من غزة: صافرات الإنذار تدوى فى قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب

صواريخ من غزة
صواريخ من غزة

دوت صافرات الإنذار، منذ قليل، في قاعدة «بلماحيم» الجوية قرب تل أبيب، جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأُطلق أكثر من 60 صاروخًا من قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، تجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغلاف، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء.

ووصل عدد من الصواريخ إلى مناطق متاخمة لتل أبيب، منها مدينة «غوش دان»، كما تم تفعيل صافرات الإنذار داخل معظم مستوطنات منطقة غلاف غزة، وذلك ردًا على اغتيال إسرائيل 3 قيادات من الجهاد الإسلامي في الساعات الأولى من العملية العسكرية.

غزة تل أبيب الصواريخ العملية العسكرية صافرات الإنذار قاعدة جوية

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