أبرزها "تل أبيب".. "القاهرة الإخبارية": المقاومة الفلسطينية ترد بالصواريخ على بلدات إسرائيلية

أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن هناك رشقات صاروخية من المقاومة الفلسطينية على بلدات إسرائيلية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك صواريخ وصلت إلى تل أبيب.

وأضافت "عوكل"، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: “القبة الحديدية التي تم تفعيلها تصدت للرشقات الصاروخية”، مؤكدة حالة الاستنفار الأمني في إسرائيل المحازية لقطاع غزة.

وتابعت: "تم استهداف منطقة أسدود وجميع مناطق الجنوب بقطاع غزة، وديرون وعسقلان وتل أبيب".

وكانت أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مناطق جنوب قطاع غزة، ونتج عن الهجوم سقوط عدد من الإصابات والتقديرات الأولية تشير إلى وجود شهيد وإصابة آخر في قصف شرق خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.