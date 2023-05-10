الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاملين يتاجران في الشابو بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

كما قضت بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع .

بمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الشابو وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

جوهر الميتامفيتامين غرامة السجن المشدد عاملين حكمة جنايات سوهاج

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