18 مايو.. ورشة تفاعلية بمتحف الأمير وحيد سليم

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف..

يقيم متحف وحيد سليم، ورشة تفاعلية عن أهمية دور المتاحف في زيادة الوعي والثقافة في المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، بمقر المتحف في 54 شارع ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى أمام محطة مترو أنفاق المطرية؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

اليوم العالمي للمتاحف هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو أو حوالي هذا اليوم، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي.

ويوفر اليوم العالمي للمتاحف الفرصة لمحترفي المتاحف لمقابلة الجمهور وتنبيههم إلى التحديات التي تواجهها المتاحف، وزيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع، كما أنه يشجع الحوار بين المتخصصين في المتاحف.

وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي موضوعا معينا لهذه المناسبة. وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت -حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره.

وقع أول يوم للمتحف الدولي في عام 1977، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف، وتم إنشاء اليوم العالمي للمتاحف بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولي للمتاحف لإنشاء حدث سنوي؛ بهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطهم.

وفي كل عام تتم دعوة المتاحف دوليًا للمشاركة في اليوم العالمي للمتاحف لتعزيز دور المتاحف في جميع أنحاء العالم، يحدث ذلك من خلال الأحداث والأنشطة المتعلقة بالموضوع السنوي.

في سياق آخر؛ يشهد جاليري مصر بالزمالك، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، افتتاح معرض الفنان الدكتور جمال الخشن بعنوان "أديم" في حضور لفيف من الفنانين، على أن يستمر حتى 1 يونيو 2023، بجاليري مصر بالزمالك.