الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اجتماع الجامعة العربية لمناقشة عدوان الاحتلال على الفلسطينيين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي (الرئيس الحالي لمجلس العربية)، ومشاركة مندوبي الدول العربية، وذلك لمناقشة عدوان المحتل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ويبحث الاجتماع - الذي يعقد بناء على طلب مصر وبالتنسيق مع فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية- مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

جامعة الدول العربية مجلس جامعة الدول العربية الدورة غير العادية مندوب مصر الدائم العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني

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