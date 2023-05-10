في ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة المشوار الفني القصير لـ هالة فؤاد

تحل اليوم ذكرى وفاة فنانة ذات رحلة فنية قصيرة، اشتهرت بوجهها الملائكي الذي عن طريقه نالت حب الجماهير، تلك هي هالة فؤاد الفنانة التي رحلت في مثل هذا اليوم منذ 30 عاما.

وبالتزامن مع ذكرى وفاتها نقدم لكم من خلال هذه السطور قصة حياة هالة فؤاد:

-ولدت هالة فؤاد يوم 26 مارس لأسرة فنية، حيث إن والدها هو المخرج أحمد فؤاد، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979.

-بدأت هالة فؤاد مشوارها الفني بأدوار صغيرة منذ أن كان عمرها عامين، حيث ظهرت بفيلم "العاشقة وإجازة بالعافية ورجال فى المصيدة" ثم اشتهرت بفيلم "مين يجنن مين" بمشاركة الفنان محمود ياسين وحسين فهمى، ومثلت هالة فؤاد بعدة أعمال سينمائية كان أبرزها المليونيرة الحافية مع صلاح ذو الفقار.

-وقدمت هالة فؤاد فيلم، "السادة الرجال"، "عاصفة من الدموع"، "الحدق يفهم"، الذي عملت فيه مع والدها المخرج أحمد فؤاد.

-وشاركت هالة فؤاد فى أعمال درامية مثل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين".

-وفيلم اللعب مع الشياطين عام 1991 كان آخر أعمالها الفنية الذي ختمت به مسيرتها في مجال الفن وفي الحياة.

زواجها من الفنان أحمد زكي:

تعرفت هالة فؤاد على الفنان أحمد زكي وجمعهما قصة حب، استكملت بزواجهم عام 1983، حيث شهد زواجهم حفل زفاف أسطوري، ثم أنجبا ابنهما الوحيد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ولكن لم تستمر علاقتهم فانفصلت عنه بسبب حبها للعمل فى المجال الفنى الذي كان يرغب أحمد زكي بعدها عنه.

وتزوجت هالة من الخبير السياحى عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها رامى، ثم أصيبت بمرض السرطان ما جعلها تضطر لاعتزال الفن عام 1991، حتى وفاتها إثر المرض فى 10 مايو عام 1993.