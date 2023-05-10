الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة فى القمة العربية

بشار الأسد
بشار الأسد

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

وأوردت الرئاسة أن الأسد تلقى "دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 الجاري".

وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

الرئيس السوري بشار الأسد الاسد السعودية القمة العربية الرئاسة السورية

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