محافظ المنوفية يتفقد أعمال الانتهاء من تجهيز 6 مجمعات خدمية بمركز الشهداء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإداري بمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ساحل الجوابر وكفر عشما بمركز الشهداء، تمهيدًا لدخولهم الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بالريف المصرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الانتهاء من كل أعمال التجهيزات بالمجمعات الخدمية بمركز الشهداء بإجمالى (6) مجمعات، وأكد المحافظ أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال الفرش بالمجمعات والذي يضم مكاتب (التموين، والشؤون الاجتماعية، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري) فضلاً عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأشاد بمستوى حجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وكلّف المحافظ مديرة المجمع بمراجعة السياسة التشغيلية والإشراف الدورى على المجمع تمهيداً للتشغيل و لضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لطاقم الأمن بالمجمعات للحفاظ على الممتلكات وأعمال الإنشاء والتطوير، والبدء فورًا في إجراءات التشغيل التجريبى للمجمعات.

كما تفقد محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بساحل الجوابر والتى تم دخولها الخدمة بحضور وكيل وزارة الصحة، وتابع انتظام سير العمل بمركز التطعيمات وغرفة الطوارئ والرعاية ووجه الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل سريع وعلى أكمل وجه.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، اطمأن المحافظ على العمل بمنظومة تنظيم الأسرة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ونسب الإقبال، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية وترك الأبواب من خلال الرائدات الريفيات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.