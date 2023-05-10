الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى ونس تكشف كواليس مشهد "الفلاش باك" في "جعفر العمدة"

الفنانة لبنى ونس
الفنانة لبنى ونس

كشفت الفنانة لبنى ونس، عن حقيقة مشهد "الفلاش باك" في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت ونس، خلال لقائها على قناة "DMC"، اليوم الأربعاء، إنها لم تتوقع أن تتصدر الترند بعد ظهورها بمشهد "الفلاش باك" عندما ظهرت بملامح أكثر شبابًا دون اللجوء إلى دوبلير، مشيرة إلى أنه تم عمل المكياج بالفعل لتبدو أصغر سنًا إلا أنها أبدت اعتراضًَا للمخرج محمد سامي وقت التصوير بعد ذلك، ليطمأنها قائلًا: "متقلقيش الموضوع موضوعي وهفاجئك".

وتابعت: "تفاجأت بشكلي في المشهد واتخضيت، مكنتش متخيلة شكلي هيطلع صغير كدة"، مشيرة إلى أن "الترند" بالنسبة لها هو إتقان العمل.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، عماد صفوت، أحمد عبدالله.

لبنى ونس جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة” مسلسل جعفر العمدة De-aging

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