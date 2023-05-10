الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة 10 أنابيب أكسجين في منشاة ناصر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس 3 متهمين بسرقة 10 أنابيب أكسچين من ورشة طلاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ على كاميرات المراقبة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية"، لقيامهم بسرقة 10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل" وإستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم.

كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة النيابة العامة التحقيق.

نيابة منشأة ناصر الجزئية سرقة التحقيقات كاميرات المراقبة دراجة نارية

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