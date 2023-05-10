الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تنظم اللقاء الأول لعلماء الدين بهدف توحيد رسائل الوعي المجتمعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية بشأن ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهنة الطباعة على المنسوجات لـ26 متدربة، وذلك بمركز التدريب المهني بمحرم بك التابع للمديرية، للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم، في إطار التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة باستحداث مجالات جديدة للتدريب المهنى وإتاحتها لجميع فئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم والنساء لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع من خلال التدريب على المهن التى يتطلبها داخل المحافظات.

وأوضح محمد كمال، وكيل المديرية، فى تقريره للوزارة، أن ذلك ياتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل. 

وأضاف وكيل المديرية أنه تم تنفيذ عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدي المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة، كما تفقد الدورة التدريبية وعرض المنتجات ورافقه كلا من إيفيت عبد المسيح، مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك.

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