الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية.. نصائح من أجل عيش حياة أفضل

الصحة العقلية
الصحة العقلية

كشف أحد الخبراء عن أفضل الطرق لتعزيز الصحة العقلية في عام 2023 بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية.

الدكتورة زوي ويليامز وفقا لموقع "ذا صن"، شاركت طرقًا لتعزيز الرفاهية وتقليل القلق مثل الرياضات المتخصصة مثل كرة الطاولة ورمي الفأس والسهام، فالحياة اليومية الأخبار أو العلاقات أو الوظائف أو تغيير كبير في الحياة يمكن أن تؤثر جميعها على صحتنا العقلية.

لهذا السبب من المهم جدًا التأكد من أننا جميعًا نأخذ وقتًا في يومنا لفعل شيء يفيد مزاجنا، يُظهر البحث أن التواصل مع الأصدقاء من خلال الرياضة والألعاب، خاصة تلك التي تشجع المنافسة الودية والتركيز مثل لعبة بينج بونج يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على صحتنا العقلية، إنها تساعدنا على تحسين الوضوح العقلي وتقوية الروابط أيضًا مع من تلعب معهم سواء فزت أو خسرت


كن نشطا

يفرز النشاط البدني الإندورفين والمواد الكيميائية الأخرى التي تعزز الحالة المزاجية في الدماغ، سواء كان ذلك في نزهة سريعة في الحديقة أو لعبة بينج بونج سريعة، فإن النشاط البدني والتمارين الرياضية تقلل من التوتر والقلق، فضلاً عن تعزيز احترام الذات.

خذ فترات راحة من التكنولوجيا
قم بتبديل مواقع التواصل الاجتماعي بالخدمات وابحث عن الوقت للقيام بالأنشطة التي لا تتضمن الشاشات أو العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي.

أخذ فترات راحة هو مفتاح تحسين الرفاهية ومساعدتنا على البقاء على الأرض وعدم الشعور بالارتباك، امنح نفسك 10 دقائق على الأقل يوميًا للخروج واستنشاق بعض الهواء النقي بعيدًا عن التكنولوجيا.


كن لطيفا مع نفسك

أن تكون لطيفًا مع نفسك يمكن أن يساعد في تقليل مستويات القلق والاكتئاب وكذلك تحسين قدرتك على التعامل مع الحياة اليومية، يمكن أن يعزز أيضًا احترامك لذاتك والذي بدوره يحسن العلاقات مع الآخرين ويزودنا بالتعامل مع التجارب الجديدة.

الصحة العقلية شهر التوعية بالصحة النفسية ممارسة الرياضة الصحة النفسية كرة الطاولة

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