جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، هجومًا موسعًا ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الطيران يهاجم مطلقي صواريخ حركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة.

عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة

يأتي ذلك الهجوم بعد نحو ساعة من استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لعناصر الحركة الفلسطينية في مدينة خان يونس بدعوى استعدادهم لإطلاق صواريخ ضد مستوطنات غلاف غزة.

وتسود حالة من التوتر الأمني على حدود غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، فجر أمس، الثلاثاء، على أهداف الجهاد الإسلامي داخل القطاع المحاصر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه اغتال 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، من بينهم قيادات في الذراع العسكرية لها.