الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الخلافات على الميراث.. مقتل شاب على يد شقيقه في الفيوم

مقتل شاب
مقتل شاب

لقي شاب مصرعه في العقد الثالث من العمر، على يد شقيقه، طعنه بسلاح أبيض في البطن، إثر خلافات على الميراث وقطعة أرض بعزبة خورشيد التابعة لمركز شرطة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بمقتل شخص، على يد شقيقه طعنه بسلاح أبيض إثر خلافاتهم على قطعة أرض من ميراث والدهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل شاب في العقد الثالث من العمر علي يد شقيقه بسبب خلاف على الميراث.

وجرى نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بسرعة القبض على الجاني والسلاح المستخدم.

 

مقتل شاب يد شقيقه بسبب الخلافات على الميراث الفيوم

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