"مصر الحديثة": الحوار الوطني يضع حلولا حقيقية لفتح المجال السياسي

توقع الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن يصل الحوار الوطني لحلول حقيقية لفتح المجال السياسي بشكل حقيقي، مضيفًا أن الجميع يرغب في الوصول لنقطة إلتقاء حول كيفية إدارة الحوار السياسي بما يحقق مصداقية للناس سيفتح المجال للمشاركة الحقيقية من قبل كل الناس أصحاب المصلحة الحقيقية في كل ما يحدث في البلاد.

وقال رئيس حزب مصر الحديثة، في بيان له اليوم، إن المواطن لن يثق بالنخبة التي تدير البلاد إلا بوجود نظام سياسي منظم ومتفق عليه، كما أن إدارة البلاد لا تقتصر فقط على شريحة بعينها ولكنها تضم كل الفاعلين في المجال السياسي بداية من رأس الدولة ورئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية وهذا يعني التوافق الكامل بين هذه الكيانات لإدارة المشهد السياسي.

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي تمت يوم 3 مايو الماضي كانت إيجابية جدا ومشجعة للغاية علي فتح حوار وطني حقيقي يضم جميع الأطياف دون استثناء ودون إقصاء وكذلك دون تهميش لرأي أو فكر أو مقترح طالما يصب في خانه الصالح العام ويقبل للتنفيذ الفعلي علي ارض الواقع.

وتابع أن المفات المنظورة أمام الحوار الوطني تخص كل مواطن في مصر وبها مشاكل كل مواطني مصر في شتي المجالات سواء الاجتماعية أو الساسية أو الاقتصادية أو غيرها من المحاور الهامة جدا والتي تضم كافة الملفات، وعلينا كنخبة سياسية ان نقدم نموذجا للمواطن المصري في خلع رداء وعباءات المصالح الفئوية والالتفاف حول المصالح العامة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أمر محمود وأمر طبيعي جدا، لأن الفكرة قائمة على جمع أطياف المجتمع سواء الكتل السياسية أو سواء الكيانات أو الأفراد أو الكتل الاجتماعية للتحاور علي مائدة واحدة.

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة على وضع حلول سريعة من الحوار الوطني لمواجهة التحديات لا يمكنها أن تحدث، لأننا لا ننتظر منه معجزات، لكن حلول لا يرها إلا المثقفون.