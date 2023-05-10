الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قدمت الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن؟

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد

تحدث الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عن مناقشة برنامج الحماية الاجتماعية ضمن أجندة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا راسخًا من الدولة بالحماية الاجتماعية ورعايتها رعايةً كاملة منذ أن تم البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

وأضاف "أبوزيد"، خلال لقاء معه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى،  أن الدولة وسعت من مظلة الحماية الاجتماعية، وزاد حجم مخصصات البرامج الاجتماعية، إذ أن موازنة العام المالي القادم، 2023-2024 أكثر من 530 مليار جنيه بزيادة أكثر من 200 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ نظرًا للظروف التي شهدها الاقتصاد العالمي بدءا من تداعيات جائحة كورونا مرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة حتى الآن، فكان من الضروري أن نشهد ارتفاعًا كبيرا جدا في مخصصات الحماية الاجتماعية. 

وأضاف أن هذا الأمر يؤكد على قدرة الدولة على إتاحة الموارد في زيادة هذه البرامج؛ لأن هذا الأمر يتوقف على قوة الاقتصاد في توليد إيرادات يمكنها زيادة هذه مخصصات البرامج للحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك طفرة وزيادة كبيرة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، من 8 مليارات إلى 31 مليار جنيه.

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