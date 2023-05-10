الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد وليد: دوافعنا كبيرة للفوز ببطولة كأس الكئوس الإفريقية

أحمد وليد
أحمد وليد

أبدى أحمد وليد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، سعادته بتحقيق أول فوز له مع الفريق على حساب كيركوس الإثيوبي بنتيجة ٥٩-٨ في كأس الكئوس الإفريقية. 

وأكد أنه يسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة بالبطولة، وأن الفريق دوافعه كبيرة من أجل التتويج باللقب.

وقال وليد إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته الأولى مع الأهلي بعد قدومه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، وأنه سعيد أيضًا لأن الجهاز الفني منحه هذه الثقة الكبيرة، إضافة إلى زملائه اللاعبين الذين ساعدوه على التأقلم سريعًا داخل الفريق.

وأكد أحمد وليد أن الفريق سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وتقام اليوم الأربعاء مباريات في بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، على صالة نادي الأهلي.

ومباريات اليوم كالتالى:

- منافسات الرجال:

• جي إس كي الكونغولي مع ريد ستار الإيفواري في الخامسة عصرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

• الزمالك مع فانز الكاميروني في التاسعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

- منافسات السيدات
* فانز الكاميروني مع دي جي إس بي الكونغولي في الرابعة عصرا على صالة الشهداء.

• مكنين التونسي مع سبورتنج في السادسة مساء على صالة الشهداء.

• أوتوهو الكونغولي مع أول أغسطس الأنجولي في السابعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

• هبيتات الإيفواري مع الأهلي في الثامنة مساء على صالة الشهداء.

وأقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور وأريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسئولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

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