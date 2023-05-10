الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 25 طن منتجات مجهولة المصدر داخل مصانع غير مرخصة

منتجات مجهولة المصدر
منتجات مجهولة المصدر داخل مصانع غير مرخصة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية - الإسماعيلية"، أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة والمخصبات الزراعية" عن ضبط مصنعين ومخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 25 طن مواد خام صلبة وسائلة تستخدم فى تصنيع المخصبات – 40 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر "معدة للتداول" – 37 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة مجهولة المصدر وبدون بيانات – 37,9 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة "معبأة ومعدة للتداول".

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية" تم ضبط ( 3 مصانع - مخزن – شركة "بدون ترخيص" ) بمضبوطات بلغت ( 2 طن مواد خام لمخلفات نحاس تستخدم لتصنيع أجزاء البوتاجاز – 4000 قطعة أجزاء بوتاجاز مصنعة من مخلفات معدنية ومواد مجهولة المصدر "معد للتداول"  – 2 طن مخلفات بلاستيك تستخدم فى تصنيع أدوات المائدة – 30000 قطعة "منتج نهائى" أدوات مائدة وأجزاء مطبخ مصنعة من مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة – 35 طن مواد خام مشتقات بترولية بدون بيانات مجهولة المصدر "تُستخدم فى التصنيع"– 33 طن "منتج نهائى" مواد عازلة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر – 102960 أكياس سناكس مجهولة المصدر وبدون بيانات "معبأة ومعدة للتداول" – 1,5 طن لحوم مُجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات – 33 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات ).

شرطة البيئة والمسطحات حماية الثروة الزراعية

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