كل ما تريد معرفته عن الفيلم الوثائقي "كليوباترا" بمشاركة زاهي حواس

أعلن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عن مشروع فيلم وثائقي جديد يحاكي حياة الملكة كيلوباترا والذي تكون مدته حوالي 90 دقيقة، وانتشرت أخبار أمس أنه خلال ساعات سيتم عرض الفيلم ردًا على الفيلم الذيأنتجته “نتفليكس”.

فمنصة نتفيلكس استعرضت خلال الفيلم رواية مزيفة خاصة بالملكة كليوباترا وشعب مصر القديم، وردًا عليه تم إنتاج فيلم يبرز القصة الحقيقية، وبالتزامن مع عرضه اليوم الأربعاء نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن الفيلم.

فيلم كيلوباترا الحقيقية:

تم الإعلان عقب أزمة فيلم كيلوباترا الذي أنتجته جادا بينكيت سميث وبطولة الممثلة البريطانية ثنائية العرق أديل جيمس بدور الملكة كليوباترا، عبر القناة "الوثائقية" بقطاع الإنتاج الوثائقى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقى عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثانى عشر، المعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية التي حكمت مصر فى أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

والفيم يبث عبر أمازون برايم لوكال ناو ويوتيوب اليوم الأربعاء.

ويتعاون بالفيلم كلًا من كورتيس ريان وودسايد، ويشارك في الإنتاج صوفيا عزيز والدكتور زاهي حواس والدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم ومحمود رشاد، كما يقدم الفيلم مع ممثل أجنبى ومجموعة من الممثلين المصريين.

ويحاكي الفيلم التاريخ بصدق دون تزييف حتى تستطيع الأجيال الجديدة التعرف على عظمة الحضارة، والتخلص من فكرة الانسياق خلف الأعمال غير الحقيقية، ومن المفترض أن يتم ترجمة الفيلم للعديد من اللغات الأجنبية، والتعاقد مع القنوات العالمية لعرضه.

ويقدم الفيلم الوثائقي المصري شكل الملكة كليوباترا الحقيقي، والتي كانت مقدونية، ولون بشرتها قمحاوي، حيث إن الفيلم تاريخي، وسيتم عرضه على كافة المنصات العالمية وباللغة الإنجيلزية.