الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الروسي يلتقي نظرائه التركي والإيراني والسوري فى موسكو

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

 يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. 

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مستهل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، إنهم وصلوا إلى مسارات للتوصل إلى اجتماع اليوم ويـمكن أن تسهم المحادثات بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.

وأضاف لافروف، أن الولايات المتحدة تواصل نهب ثروات سوريا ودعم الميليشيات الانفصالية فيها، متابعا "لا بد من عودة سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها وضمان أمن الحدود"، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.

وزير الخارجية الروسي سوريا روسيا إيران الولايات المتحدة

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