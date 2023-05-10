نجل الشيخ الطبلاوى: والدى كان يحب قراءة القرآن فى المنزل وكنا نستمتع بصوته

كشف أيمن الطبلاوي، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، كواليس عن حياة والده الراحل، مشيرًا إلى أنه كان دائم قراءة القرآن في المنزل بصوته الجميل.

وقال نجل الطبلاوي، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "تن": "كان يحب قراءة القرآن في المنزل وكنا نحب الاستمتاع بصوته" موضحًا أن الشيخ الطبلاوي كان يبدأ في قراءة المصحف على سبيل المثال في بداية الأسبوع ويختمه في نهايته.

فيما كشف محمد الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل عن سبب تسميته بنفس اسم والده قائلًا: "والدي شاف رؤية في المنام وبعدها قرر تسميتي محمد"، مشيرًا إلى أن الشيخ الطبلاوي كان شديد المعاملة مع أولاده عندما يستدعي الأمر ذلك، متابعًا: "وفي الوقت نفسه كانت حنية الدنيا كلها فيه".

وأضاف نجل الطبلاوي: "والدي لم يكن متشددًا في حياته، وكان جميلا ويهزر ويعطينا حرية ومعاملته كانت جميلة" مؤكدًا أن والده كان يعلمهم أخذ رأي الأكبر دائمًا من أجل معرفة الصح والخطأ.