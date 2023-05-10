بعد التواصل مع وزيرة التضامن.. منح «الناشرين المصريين» تأشيرتي حج

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تمت الموافقة على منح الناشرين المصريين عدد 2 تأشيرة حج، بعد التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد في بيان: فى ضوء تواصل رئيس الاتحاد مع الدكتورة وزيرة التضامن بشأن منح الناشرين عدد من تأشيرات الحج لهذا العام؛ فقد تم بحمد الله الموافقة على منح الناشرين المصريين عدد 2 تأشيرة حج.

وتابع: فعلى من يرغب فى الاشتراك تقديم طلب علي البريد الالكتروني للاتحاد في موعد غايته مساء الخميس القادم وتجهيز المستندات المطلوبة والمبلغ (مرفق).

وأضاف: وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير لمن ساهم فى هذا العمل وعلى رأسهم: محمد عبد الرازق دار ليدرز للنشر والتوزيع، وممدوح على رئيس لجنة النشاط الاجتماعى.

في سياق آخر؛ يستعد اتحاد الناشرين المصريين للمشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب بدورته الثانية، والتي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، ومن المقرر أن يفتح أبوابه للزوّار يوم الخميس 18 مايو الجاري، بالمنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة؛ ليقدم لزواره على مدار 10 أيام برنامجا ثقافيا متنوعا يُغطي مختلف المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية، وذلك عقب النجاح الذي حققه المعرض في دورته الأولى العام الماضي، مقدما خلالها ما يزيد عن 60 ألف عنوان، وبمشاركة ما يربو عن 200 دار نشر تُمثل 13 دولة، وسط حضورا كثيفا من محبي القراءة والمعرفة بطيبة الطيبة وزوّارها.

وستشهد الدورة الحالية من المعرض تواجد أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية على مساحةٍ تتجاوز 15 ألف مترا مربعا، متيحا لزواره فرصة لقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء، ضمن برنامجٍ ثقافي ثريّ ما بين جلسات حوارية، وأمسيات شعرية لنخبة من شعراء الشعر النبطي والفصيح، ومسرحيات، ولقاءاتٍ في «حديث الكِتاب» مع المؤلفين المعروفين، والتي ستغوص فيما لا يُكتب في سطور الكتب، وتقرأ ما بين السطور والأفكار؛ ليجيب خلالها الكاتب عما يجول في أذهان قرائه، إلى جانب منصات توقيع الكتب؛ ليلتقي عبرها الكُتاب بالقُراء، وسيتمكن الزوار من الحصول على إهداءات خاصة، واقتناء الإصدارات الحديثة والمميزة، وستثري الجلسات الحوارية ميادين الأدب والمعرفة والعلوم، بحيث تناقش قضايا معاصرة محلية وعالمية، وتتخللها ندوات ومحاضرات ثقافية، فضلا عن ورش العمل المخصصة التي ستُثري الملتقي في مختلف الموضوعات.

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