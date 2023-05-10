رئيس جامعة حلوان: كلية الاقتصاد المنزلى تقدم خريجين متميزين لسوق العمل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ضرورة الاهتمام بجودة التعليم خاصة بكلية الاقتصاد المنزلي التى تضم تخصصات فريدة، تضعها في مقدمة الكليات التي تقدم خريجين يحتاجهم سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور السيد قنديل - خلال اجتماعه مع مجلس كلية الاقتصاد المنزلي بحضور الدكتور خالد القاضي عميد الكلية - إلى ضرورة تطوير اللوائح واستحداث برامج تلبي احتياجات سوق العمل مثل برامج الموضة سواء في الزي أو الحلى أو إكسسوارات الجلود أو أدوات المكياج، مؤكدا ضرورة تفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الإنتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلية المحيط بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أهمية فتح الشراكة مع خريجي الكلية واحتضان مشروعاتهم وتوفير التدريب اللازم وفتح آفاق للتسويق لهم ثم الدفع بهم لسوق العمل في صورة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك فتح آفاق التعليم التبادلي بالشراكة مع الشركات المتخصصة لتوفير الأيدي العاملة المدربة وإيجاد فرص العمل للخريجين.

وأوصى قنديل بعمل بروتوكولات مع الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن وبالأخص قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وتفعيل دور الوحدات الإنتاجية من خلال تشغيل الطلاب والطالبات حسب تخصصاتهم ومع توفير العائد المادي المجزي للطلاب مقابل عملهم، وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية من خلال مكتب العلاقات الدولية في كل تخصصات الكلية.