الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقيقة صدور قرار بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت.. وماذا قالت محافظة القاهرة؟

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

تصدرت مقبرة الشيخ محمد رفعت كلمات البحث الأولى على محرك البحث جوجل، حيث تداولت شائعات تفيد بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن سرعان ما قامت محافظة القاهرة بكشف الحقيقة. 

حقيقة صدور قرار إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

وقالت أسرة الشيخ محمد رفعت إنها تلقت خطابا من محافظة القاهرة بشأن إزالة المقبرة التي تقع ضمن مقابر السيدة نفيسة بالقاهرة، من أجل إنشاء محور صلاح سالم، وطالبتهم بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.

بدأت القصة عند انتشار شائعات تفيد بإزالة المقبرة وبناء عليه كتب الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة منشور على صفحته وقال من خلاله : "قبر مولانا الشيخ محمد رفعت يا سادة لا يصح أن يهدم.. يرقد صاحب الصوت الملائكي الخاشع لله في جوار السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.. والحديث يتواتر عن هدم المقبرة التي تأوي رفاته".

وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: “لو تعلمون كم كان يصر الشيخ رفعت رحمة الله وبركاته عليه أن يدفن في هذه البقعة الطيبة من أرض مصر.. وكم كان دائب الذهاب إلى مقبرته بعد بنائها وتلاوة آيات الذكر الحكيم فيها قبل أن يأوي إليها لترددتم كثيرًا في هذا القرار..  رفقا بجيران نفيسة العلم.. فقد أحبت السيدة الجليلة المصريين وأحبت جوارهم وهي تسعى فوق ظهر الدنيا.. وكذا وهي راقدة بين يدي الخالق العظيم”.

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تعليق محافظة القاهرة على إزالة المقبرة

وأصدرت محافظة القاهرة بيانا نفت فيه ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، أو إرسال خطاب يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

ازالة مقبرة الشيخ محمد رفعت ازالة مقبرة الشيخ محمد رفعت محمد رفعت محمود خليل

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