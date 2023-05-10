مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه: الطلب غير مستوفي الشروط

رفض مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن أحد النواب، لم يُسّمه.

وقال المستشار جنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس ورد إليها طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب، مشيراً إلى أن الطلب لم يكن مستوفى من الناحية القانونية ولم يحصل على موافقة النائب العام لرفع الحصانة ولذلك تم رفض الطلب ولم يتم تسمية اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.