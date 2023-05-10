الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب متابعة ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، توفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، مظلة الضمان الاجتماعي، الملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

احتياجات المواطنين أخر المستجدات مصطفى مدبولى العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات القومية

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